İran'da açlık grevindeki siyasi hükümlü öldü

İran'da açlık grevindeki siyasi hükümlü öldü13 Aralık 2018 Perşembe 12:38
İSTANBUL (AA) - İran'da açlık grevindeki siyasi hükümlü Vahid Seyyadi Nasıri hayatını kaybetti.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Örgütü'nün (HRANA) internet sayfasında yer alan habere göre, Kum Lengerud Hapishanesi'nde yaklaşık 60 gündür açlık grevini sürdüren Nasıri yaşamını yitirdi.
Muhalif aktivist Nasıri, devrim mahkemesi tarafından ekim ayında "rejim aleyhine propaganda faaliyeti yürütme" suçlamasıyla 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nasıri, hapishane şartlarını protesto etmek için açlık grevi yapıyordu.
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