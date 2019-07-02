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İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına ülkenin kritik kurumlarında casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisinin hapse mahkum edildiğini, diğerlerinin idam istemiyle yargılandığını açıkladı

02 Temmuz 2019 Salı 12:40
İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam

ANKARA (AA) - İran'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisi uzun süreli hapse mahkum edildi, diğerleri hakkında idam talep edildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkenin askeri, nükleer ve alt yapı tesislerinde CIA adına faaliyette bulundukları tespit edilen bir şebekenin istihbarat yetkililerinin operasyonları sonucunda çökertildiğini söyledi.

Söz konusu kişilerden ikisinin sivil tesislerde görevli olduğunu bu yüzden Devrim Mahkemesinde yargılandığını aktaran İsmaili, "Yargı süreci sonunda iki kişiye uzun süreli hapis kararı verildi." dedi.

Askeri tesislerde görevli kişilerin ise askeri mahkemelerde yargılandığını belirten İsmaili, "Onlar için iddianame hazırlandı. Savcılık idam talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumu çalışanı Celal Haci Zevar, CIA için casusluk yaptığı gerekçesiyle 22 Haziran'da idam edilmişti.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:40
  1. CİA
  2. iran
  3. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili

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