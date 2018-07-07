İran'da 8 terörist idam edildi
İran'da geçen yıl Meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılarla ilgili "DEAŞ üyesi" 8 kişi idam edildi.07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:43
Tahran Başsavcılığı Bilgilendirme Ofisi, geçen yıl Meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılara yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 "DEAŞ üyesi"nin idam edildiğini açıkladı.
Mahkeme, Mayıs ayında bu kişileri idam cezasına çarptırmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de Meclis'te ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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