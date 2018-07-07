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İran'da 8 terörist idam edildi

İran'da geçen yıl düzenlenen saldırılarla ilgili 8 DAEŞ üyesi olduğu belirtilen kişi idam edildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:43
İran'da 8 terörist idam edildi

Tahran Başsavcılığı Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meclis ve Devrim Lideri Humeyni'nin kabrine düzenlenen saldırılara yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 "DAEŞ üyesi" idam edildi.

Mahkeme, Mayıs ayında bu kişileri idam cezasına çarptırmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:43
  1. iran
  2. daeş üyesi

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  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp1 sa önce
    Aferin be ! Millet aleyhtarı herkes idamı haklar . . .
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