İran'da 8 ayda 6 bin 810 tarihi eser ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'da yılın ilk 8 ayında tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda birçoğu antik döneme ait 6 bin 810 parça eser ele geçirildi.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı'nın Koruma Birimi Komutanı Emir Rahmetullahi, başkent Tahran'da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 8 ayında tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonlarda 6 bin 810 parça kaçak tarihi eser ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 654 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Rahmetullahi, ele geçirilen eserlerden bazılarının ise gönüllü olarak emniyet yetkililerine teslim edildiğini aktardı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rahmetullahi, operasyonlarda 15 bin 312 parça da tarihi eser süsü verilmiş sahte ürünlerin ele geçirildiğini kaydetti.

Rahmetullahi, kaçak tarihi eserlerle birlikte 266 adet define dedektörüne el konulduğunu ve dedektör satışı yapan 70 internet sitesinin kapatıldığını söyledi.

Tarihi eser açısından önemli parçalara ev sahipliği yapan İran'da tarihi eser kaçakçılarına sık sık operasyonlar düzenleniyor.

İran'da son olarak iki hafta önce ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir tarihi eser kaçakçısına düzenlenen operasyonda antik döneme ait 106 parça eser ele geçirilmişti.

Operasyonda Selevkos İmparatorluğu (MÖ 312-MÖ 63) ve Part İmparatorluğu (Eşkaniler) (MÖ 247-MS 224) dönemlerine ait olduğu tespit edilen Gılgamış heykeli, bronz kase, kilden yapılmış kupa şeklinde heykel ve çok sayıda sikke olmak üzere antik döneme ait parçalar bulunmuştu.

