İran'da 60'lık casus yakalandı

İran'ın Meşhed kentinde ismi açıklanmayan bir kişi casusluk suçlamasıyla 7 yıl hapse çarptırıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Başsavcı Yardımcısı Hasan Haydari, "Yabancı istihbarat servislerine casusluk yapan bir kişi 7 yıl hapse çarptırıldı." dedi.

Haydari, adını açıklamadığı kişinin 60 yaşında olduğunu kaydetti.

İsmi açıklanmayan şahsın hangi ülke ya da kim adına nasıl bir casusluk yürüttüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.