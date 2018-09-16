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İran'da 60'lık casus yakalandı

İran'ın Meşhed kentinde 60 yaşındaki bir kişicasusluk suçlamasıyla 7 yıl hapis aldı.

16 Eylül 2018 Pazar 13:43
İran'da 60'lık casus yakalandı

İran'ın Meşhed kentinde ismi açıklanmayan bir kişi casusluk suçlamasıyla 7 yıl hapse çarptırıldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Başsavcı Yardımcısı Hasan Haydari, "Yabancı istihbarat servislerine casusluk yapan bir kişi 7 yıl hapse çarptırıldı." dedi.

Haydari, adını açıklamadığı kişinin 60 yaşında olduğunu kaydetti. 

İsmi açıklanmayan şahsın hangi ülke ya da kim adına nasıl bir casusluk yürüttüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 13:43
  1. Meşhed
  2. İran
  3. casus

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