İran'da 60'lık casus yakalandı
İran'ın Meşhed kentinde 60 yaşındaki bir kişicasusluk suçlamasıyla 7 yıl hapis aldı.16 Eylül 2018 Pazar 13:43
İran'ın Meşhed kentinde ismi açıklanmayan bir kişi casusluk suçlamasıyla 7 yıl hapse çarptırıldı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Başsavcı Yardımcısı Hasan Haydari, "Yabancı istihbarat servislerine casusluk yapan bir kişi 7 yıl hapse çarptırıldı." dedi.
Haydari, adını açıklamadığı kişinin 60 yaşında olduğunu kaydetti.
İsmi açıklanmayan şahsın hangi ülke ya da kim adına nasıl bir casusluk yürüttüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.
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