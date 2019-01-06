0553 313 94 23

İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

06 Ocak 2019 Pazar 17:14
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan deprem yerel saatle 17.11'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:14
  1. Deprem
  2. iran
  3. Kermanşah eyaleti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Adalet Bakanından iltica yasasının sertleştirilmesine itiraz
    1. Alman Adalet Bakanından iltica..
    2. AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Zaman..
    3. AK Parti'nin 17 ilçe adayı daha..
    4. Yusuf Gülsever kimdir?
    5. Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı
    6. Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da
    9. Salim Demirezen kimdir?
    10. "İlk günkü aşkla, heyecanla yeni..
    11. İran-Irak sınırında çok şiddetli deprem!
    12. Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi..
    13. Yavrusunu yangından kurtarırken..
    14. Hulusi Şevkan kimdir?
    15. Eşini karnından ve göğsünden..
    16. İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    17. "Yüzyılın Anlaşması" ertelendi
    18. Avni Örki kimdir?
    19. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Yağışlar dört gündür etkili oluyor!..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor