Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:43
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:43
  1. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miroslav Stoch yine tutunamadı! Ayrılığın eşiğinde
    1. Miroslav Stoch yine tutunamadı!..
    2. Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk..
    3. İnstagram o güncellemeyi test ediyor
    4. Emekliye verilecek ikramiyenin kaynağı
    5. Belli oldu! Galatasaray Devler Ligi'ne..
    6. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan..
    7. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nden emsal..
    8. Bakan Soylu: 17 bin bekçi alınacak!
    9. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında..
    10. Facebook'dan bir skandal daha!..
    11. Tarçın ve balın muhteşem karışımı
    12. Yazışmalar deşifre oldu! Bakan'ı ele..
    13. Türkiye Nijerya'daki cami saldırısını..
    14. Donald Trump'a 1 Mayıs şoku!
    15. Kaldırıma çarpan lüks otomobil takla..
    16. O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı!..
    17. Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka..
    18. Suudi Arabistan'ın 2 askeri, Yemen..
    19. 61 kilogram eroin ele geçirildi
    20. DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan..
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!