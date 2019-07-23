İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kong kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 03.29'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



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