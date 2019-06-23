İran'da 409 bin çocuk işçi bulunuyor Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi:- "Çalışma Bakanlığının verilerine göre ülkedeki 10 ile 17 yaş arasındaki yaklaşık 9 milyon çocuktan 409 bini, ailelerinin yoksulluğu nedeniyle iş hayatında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi, İran'da 10 ile 17 yaş grubundaki 9 milyon çocuktan 409 bininin yoksulluk nedeniyle çalıştırıldığını belirtti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü Konferansı'nda konuşan Henaçi, "Çalışma Bakanlığının verilerine göre ülkedeki 10 ile 17 yaş arasındaki yaklaşık 9 milyon çocuktan 409 bini, ailelerinin yoksulluğu nedeniyle iş hayatında yer alıyor." dedi. İran'daki çocuk işçilerin çoğunlukla sokak ve caddelerde çiçek ve su satışında, fal çekilişi ve çöpten plastik toplamada çalıştırıldığını ifade eden Henaçi, sorunun önüne geçebilmek için ülkedeki ekonomik şartların iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

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