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İran'da 3 kişi idam edildi

İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi

13 Ocak 2019 Pazar 10:59
İran'da 3 kişi idam edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kuyumcu soygununa karışan 3 kişi idam edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kohgiluye ve Buyer Ahmed Başsavcısı Gulamrıza Mezari, "Yasuc kentinde bir kuyumcuyu öldürdükleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezası infaz edildi." dedi.

Mezari, söz konusu kişilerin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve Fars eyaletinde hırsızlık yapan bir şebekenin elemanları olduğunu kaydetti.

Ocak ayında, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Yasuc kentindeki Heftad Tir Meydanı'nda bir kuyumcu dükkanı soyulmuş, kuyumcunun cesedi olaydan bir gün sonra Yasuc ormanlık alanında bulunmuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:59
  1. "Kuyumcu soygunu"
  2. 3 kişi idam edildi
  3. iran
  4. Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti

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