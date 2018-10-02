İran'da 3 kişi idam edildi

İran'da şiddet gördüğü kocasını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen 24 yaşındaki Zeynep Sekanvend'in de aralarında olduğu 3 kişi hakkında verilen idam kararları infaz edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılandıkları davalarda idama mahkum edilen Zeynep Sekanvend, Hasan Hacilu ve Selman Han Alilu adlı üç mahkumun cezaları Urumiye Cezaevi'nde infaz edildi.

Sürekli şiddet gördüğünü iddia etmişti

Sekanvend, 2012'de henüz 17 yaşındayken sürekli şiddet gördüğünü iddia ettiği kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Sekanvend'in idamının durdurulması için kampanya yürütüyordu