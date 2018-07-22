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İran'da 20 katlı iş merkezi yandı: 24 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'daki 20 katlı Parmis İş Merkezi'nde çıkan yangında 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:06
İran'da 20 katlı iş merkezi yandı: 24 kişi yaralandı

Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, Tahran'ın kuzeybatısındaki Rahı Ahen Mahallesi'nde bulunan Parmis İş Merkezi'nde yangın çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Meleki, yangının 6. kattan başladığını ve binanın en üst katlarına kadar ulaştığının gözlendiğini belirtti.

Binayı boşaltma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Meleki, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 24 kişinin tedavisinin olay yerinde yapıldığını söyledi.

Meleki, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:06
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