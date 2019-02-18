İran'da 2 üniversite yaptırım kapsamına alındı

İSTANBUL (AA) - İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, ülkedeki iki üniversitenin "nükleer alanda bilimsel çalışma yaptıkları" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine dahil edildiğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Bakan Gulami, "Nükleer alandaki çalışmalarından dolayı Beheşti Üniversitesi ve Sanati Şerif Üniversitesi yaptırımlar kapsamına alındı. Avrupa'ya son ziyaretimde bu iki üniversitenin yaptırım kapsamından çıkarılması için görüşmeler yaptım." dedi.

Uluslararası merkezler ile İran üniversiteleri arasında birtakım yanlış anlaşılmalar olduğunu aktaran Gulami, İran'da bazı üniversitelerin nükleer fizik alanında çalışma yapmaları ve bu konuda makaleler yayımlamalarının yabancı ülkeler tarafından kötüye yorumlandığını, bu durumu değiştirmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'a yönelik yaptırımları aşamalı olarak yeniden uygulamaya başlamıştı.