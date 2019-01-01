İran'da 2 ton 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusunda düzenlenen operasyonda, 2 ton 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Sistan ve Beluçistan eyaleti Sınır Komutanı Said Komeyli, ülkenin güneydoğusunda bulunan Zabul kentinde alınan bir istihbarat üzerine uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Komeyli, operasyon sırasında açılan ateşle çatışma yaşandığını söyledi.

Çatışma hakkında bilgi vermeyen Komeyli, operasyon sonucunda 2 ton 150 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Uluslararası uyuşturucu şebekeleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine ulaştırmak için İran topraklarını kullanmaya çalışıyor.





