İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü

İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü26 Ocak 2019 Cumartesi 10:06
ANKARA (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde biri asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisi öldürüldü.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Mahşehr Valisi Muhsin Beyravend araçlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Seduki caddesinde bir araç içinden açılan ateş sonucu öldürülen güvenlik görevlilerinden birinin asker diğerinin ise polis olduğunu belirten Beyravend, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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