0553 313 94 23

"İran'da 19 milyon fakir var"

Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Abbas Ahundi, şehirlerde yaşayan 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde olduğunu söyledi

06 Mart 2019 Çarşamba 10:41
"İran'da 19 milyon fakir var"

İSTANBUL (AA) - İran'daki Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi ve eski Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, şehirlerdeki 19 milyon kişinin fakirlik seviyesinde yaşadığını belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Yönetim" konulu bir konferansta yaptığı konuşmada Ahundi, "Şehirlerde 19 milyon kişi fakirlik seviyesinde yaşıyor. Bu rakam, ülkenin dörtte birine tekabül etmektedir." dedi.

İran’ın resmi ajansı IRNA'ya göre, şehirlere sosyolojik açıdan bakılması gerektiğini belirten Ahundi, kentsel dönüşümün şehirlerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ahundi ayrıca Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin 10 yılda ülke genelinde 2 bin 700 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:41
  1. iran
  2. Kentsel dönüşüm
  3. Tahran Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Abbas Ahundi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti
    1. Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama..
    2. Almanya'nın iki dev kulübü Edin..
    3. Beşiktaş’ta Konyaspor hazırlıkları..
    4. İZAYDAŞ, Atık Yönetimi Zirvesi’ne..
    5. Uluslararası Sinema ve Gençlik..
    6. Görevlendirme yapılan belediyelerin..
    7. Hıdırellez 2019 ne zaman | Hıdırellez..
    8. İsmet Yıldırım, mimar ve mühendislerle..
    9. Endonezya’daki maden faciasında ölü..
    10. HDP ile bir olanları patates soğan..
    11. İş dünyası ile bir araya gelen Hazine..
    12. Konyaspor yönetiminden TBF'ye ziyaret
    13. Tur tekneleri turizm sezonuna..
    14. Türkiye'den İsrail hamlesi! RASAT'ın..
    15. Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle..
    16. Bakan Turhan kopilot aracı kullandı
    17. Aydın’da 4 yeni ambulans sağlık..
    18. Beyza talep etti Başkan adayı Bıyık..
    19. Uysal , Meydankavağı sakinleriyle..
    20. Başkan Akgün, evi yanan ailenin..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!