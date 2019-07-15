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İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs:- "251 şehidimize 2 bin 500'den fazla yaralımıza ve milyonlarca insanın geçirmiş olduğu sosyal travmaya rağmen bu ihanet hareketine karşı direniş gösterildi. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle uçurumun kenarına kadar götürülen ülkemizi o gün hep beraber bu uçurumun kenarından kurtardı"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:47
İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

TAHRAN (AA) - Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi İran'ın başkenti Tahran'da Türk vatandaşları ve İranlılardan büyük ilgi gördü.

Tahran Yunus Emre Enstitüsünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile İranlıların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında AA muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı ve TRT tarafından hazırlanan "Geceden Şafağa 15 Temmuz" belgesi gösterildi.

Türk ve İranlı vatandaşlar fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterirken, 15 Temmuz gecesiyle ilgili belgeselin gösteriminde de duygulandıkları gözlendi.

Büyükelçi Derya Örs, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması ve bunlardan ders alınması için Türkiye'nin dış misyonları olarak dünya çapında anma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

- İhanet hareketine 81 ilde direniş

Türk insanının demokrasisine, cumhuriyetine, bayrağına, devletine ve cumhuriyetin kendisine kazandırmış olduğu bütün değerlere sahip çıkarak o gün 81 ilde direndiğine dikkati çeken Örs, "251 şehidimize 2 bin 500'den fazla yaralımıza ve milyonlarca insanın geçirmiş olduğu sosyal travmaya rağmen bu ihanet hareketine karşı direniş gösterildi. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle uçurumun kenarına kadar götürülen ülkemizi o gün hep beraber bu uçurumun kenarından kurtardı." diye konuştu.

15 Temmuz'un İran'da çok fazla bilinmediğini ve geniş halk kitlelerinin o gün Türkiye'de neler yaşandığına dair ciddi bir bilgisinin olmadığını aktaran Örs, şunları kaydetti:

"İran devletinin yöneticileri 15 Temmuz akşamı Türkiye devleti ile temaslarda bulundular ve olayları yakından takip ettiler. Bu anlamda bize destek verdiler. O günün şartlarında vermiş oldukları bu desteği bir kere daha ifade etmiş oluyoruz ve kendilerine bundan dolayı teşekkür ediyoruz."





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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:47
  1. iran
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