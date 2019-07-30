İran'da 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi

TAHRAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Pakistan sınırındaki Haş ilçesinde, sınırda uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye düzenlenen operasyonda 1 ton 187 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Kanberi, söz konusu operasyonda 2 çete üyesinin de yakalandığını aktardı. - Kaçakçılarla girilen çatışmada 1 güvenlik görevlisi öldü Öte yandan dün Irak sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt ilçesinde, güvenlik güçleri ile kaçakçılar arasında çatışma çıktığı açıklandı. Söz konusu çatışmada 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bölgede Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçıları ile İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.







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