İran'da 1002 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 33 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1002 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 222'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 195 bin 403'e çıktığı ülkede, 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 639 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 676 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 686 bin 241 doz aşı uygulandı.