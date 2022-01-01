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Korona Virüs İran'da 1002 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 33 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

İran'da 1002 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 33 kişi yaşamını yitirdi

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33 artarak 131 bin 639'a yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 14:41:00 - 2022-01-01 14:49:09
İran'da 1002 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 33 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1002 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 222'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 195 bin 403'e çıktığı ülkede, 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 639 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 676 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 686 bin 241 doz aşı uygulandı.

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