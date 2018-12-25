İran'da 1 ton 725 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 ton 725 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran Emniyeti Sistan ve Beluçistan Eyaleti Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Başkanı Muhammed Rıza Nesiri, Sistan ve Beluçistan eyaletinde, İranşehr ile Seravan Emniyet Güçler'inin ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda 1 ton 725 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Operasyon sırasında 1 ton 481 kilogram afyon, 206 kilogram haşhaş, 14 kilogram eroin ve 24 kilogram farklı türlerde uyuşturucu yakaladıklarını kaydeden Nesiri, 2 adet Kalaşnikov marka silaha da el koyduklarını aktardı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberin göre, Nesiri, uyuşturucunun transfer edileceği esnasında yakalandığını belirterek, kaçakçılıkla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını ifade etti.