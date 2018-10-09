Eren Erdem Küçükçekmece için aday adayı olacak

CHP’li İrancı Eren Erdem, hapisten aday adayı olacak. Halk TV'de konuşan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, “100 günden fazladır cezaevinde tutulan Eren Erdem, aday olmak için partimize başvuracak” dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de Burçin Baykal ile Oruç Oymak'ın aday adaylığını açıkladığını belirten Yarkadaş, “Eren Erdem, başvuru için hazırlık yapıyor. Bu partimiz için de izleyicilerimiz için de sürpriz bir karar oldu” diye konuştu.