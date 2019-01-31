Açlık grevindeki Eren Erdem sadece tuz ve limonlu su tüketiyor CHP'nin PKK sevici vekili Sezgin Tanrıkulu, İrancı Eren Erdem'in 4 gündür sadece limonlu su içtiğini ve tuz yediğini söyledi.

Silivri Cezaevi'nde yatan CHP'li Eren Erdem'i bugün İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Sadece tuz yiyor Tanrıkulu, cezaevi çıkışında çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Tanrıkulu, "Eren Erdem'i ziyaret ettim. Kendisi pazartesi gününden bu yana açlık grevi yapıyor, limonlu su ve çok az tuzla besleniyor." ifadelerine yer verdi.

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