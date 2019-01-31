Açlık grevindeki Eren Erdem sadece tuz ve limonlu su tüketiyor
CHP'nin PKK sevici vekili Sezgin Tanrıkulu, İrancı Eren Erdem'in 4 gündür sadece limonlu su içtiğini ve tuz yediğini söyledi.31 Ocak 2019 Perşembe 16:37
Silivri Cezaevi'nde yatan CHP'li Eren Erdem'i bugün İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti.
Sadece tuz yiyor
Tanrıkulu, cezaevi çıkışında çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Tanrıkulu, "Eren Erdem'i ziyaret ettim. Kendisi pazartesi gününden bu yana açlık grevi yapıyor, limonlu su ve çok az tuzla besleniyor." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ