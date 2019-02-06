0553 313 94 23

"İran'a yönelik yaptırımların parçası olmayacağız"

- Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Irak halkı ambargodan (Saddam Hüseyin dönemi) çok çektiği için bunun halklara zararını bilir" "Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası olmayacak"

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:35
"İran'a yönelik yaptırımların parçası olmayacağız"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının parçası olmayacaklarını yineledi.

Başbakan Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı başkent Bağdat'ta temaslarda bulunan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin "Irak halkı ambargodan (Saddam Hüseyin dönemi) çok çektiği için bunun halklara zararını bilir. Irak, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının bir parçası olmayacak." şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Abdulmehdi ve Himmeti görüşmesinde terör örgütü DEAŞ meselesine de değinildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi bu konuya ilişkin DEAŞ'ı dost ülkelerin desteğiyle yendiklerini, onların başında da İran'ın geldiğini belirtti.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti de özellikle bankacılık olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti dün Iraklı mevkidaşı Ali el-Alak ile bir araya gelmişti. Himmeti ve Alak, iki ülke arasında para transferi için ödeme mekanizması anlaşması imzalamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:35
  1. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
  2. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazanın ardından yanan iki araç hurdaya döndü, sürücüler yaraland
    1. Kazanın ardından yanan iki araç..
    2. Aziz Yıldırım itiraf etti: Tokat atmış..
    3. Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi
    4. DSP lideri Perinçek'in gazetesine..
    5. Yüzme antrenörünün yargılandığı trafik..
    6. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve..
    7. Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu..
    8. Sobadan zehirlenen 7 kişilik aileyi, 1..
    9. Destici'den sert sözler: Kenen Evren..
    10. Merkez Bankasından "Uluslararası..
    11. 51 bin nüfuslu Bitlis kent merkezinde..
    12. Antalya ve Muğla'da fırtına
    13. Simaları farklı isim ve meslekleri aynı
    14. Eski Danıştay üyesi Mesut Güngör'e..
    15. Milli atıcıların hedefi olimpiyat kotası
    16. Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili..
    17. Kandil’den seçim öncesi ayaklanma..
    18. "Evren ne kadar şerefliyse, Nurettin..
    19. "Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız"
    20. "Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi