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Dolar ne kadar? İran'a yaptırımı sonrası dolarda son durum | 5 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları

Trump'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugünbaşladı. Türkiye İran ile ticareti yasaklanan ülkeler arasında yer almıyor. Peki ABD’nin İran’a yönelik aldığı bu karar doları nasıl etkiledi? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL?

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:41
Dolar ne kadar? İran'a yaptırımı sonrası dolarda son durum | 5 Kasım 2018 dolar - euro fiyatları

Trump'ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugün  başladı. Türkiye İran ile ticareti yasaklanan ülkeler arasında yer almıyor. Peki ABD’nin İran’a yönelik aldığı bu karar doları nasıl etkiledi? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL?

Dünya yeni haftaya çok hareketli başladı. ABD’nin aylardır dile getirdiği İran’a yönelik yaptırım kararı bu sabah itibariyle hayata geçti. Peki yeni haftanın ilk iş günü 5 Kasım 2018 Pazartesi sabahında dolar kuru uluslararası piyasada son durum ne? Dolar alış 5,4410, dolar satış ise 5,4481 liradan işlem görüyor. Euro 6,1996 lira, sterlin ise 7,0192 lira seviyesinde.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:41
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