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İran'a Şubat 2019'a kadar zaman verdiler! Aksi durumda...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde  kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik  faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücü, İran'a yapısal reformların  hayata geçirilmesi için şubat ayına kadar süre verildiğini belirtti.

19 Ekim 2018 Cuma 19:41
İran'a Şubat 2019'a kadar zaman verdiler! Aksi durumda...

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında İran'a  yapılan uyarı hatırlatılarak, söz verilen eylem planının yürürlüğe konulması  istendi.

Açıklamada, "İran'dan, bugünden itibaren Şubat 2019'a kadar,  yasalarını FATF normlarına uygun hale getirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer  verilerek, aksi durumda kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için  bu ülke hakkında yeni yaptırımlara başvurulacağı belirtildi.

Tahran yönetimi, FATF tarafından talep edilen reformlara yönelik bir  dizi değişikliğe gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, geçen ay yaptığı bir  konuşmada, "FATF yasası" olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanının  engellenmesine yönelik yasa tasarısının mecliste onaylanması gerektiğini  savunarak, "FATF yasa tasarısının kabul edilmesi düşmanın bankacılık ve iş  birliklerine yönelik bize karşı öne sürdüğü bahaneleri elinden alacaktır."  sözlerine yer vermişti.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların  bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı  olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani  hükümeti, FATF üyeliğine ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunmuştu.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan ve 1989'da kurulan FATF, 35  ülke, Avrupa Komisyonu ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinden oluşan 37  üyesi ile bankacılık ve mali sistemleri denetliyor.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:41
  1. İran

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