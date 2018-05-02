İran'a şok! Arabistan ve Katar aynı cephede

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini kesen "kardeş ülke"Fas'a, güvenlik ve istikrarını güvence altına alacak her konuda destek verdiğini belirtti. Yetkili, Suudi Arabistan'ın, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her konuda Fas'ın yanında yer aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini hatırlattı.

KATAR'DAN DA DESTEK

Katar, Fas'ın toprak bütünlüğünü korumasına tam destek verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Fas'ın, birlik ve beraberliğini ve güvenliğini hedef alan girişimler karşısında toprak bütünlüğünü korumasına tam destek verildiği kaydedildi.

FAS, İRAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.