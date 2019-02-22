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İran'a mali reformlar için hazirana kadar süre

Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a mali reformların hayata geçirilmesi için verdiği süreyi hazirana kadar uzattığını duyurdu

22 Şubat 2019 Cuma 15:58
İran'a mali reformlar için hazirana kadar süre

ANKARA (AA) - Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İran'a mali reformların hayata geçirilmesi için verdiği süreyi hazirana kadar uzattı.

FATF tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın mali yasalarını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları haziran ayına kadar tamamlaması gerektiği belirtildi.

İran'ın Haziran 2019'a kadar mali yasalarını FATF standartlarına uygun hale getirmediği takdirde gerekli önlemlerin alınacağına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FATF, İran'da kara para aklama karşıtı yasanın kabul edilmesini memnuniyetle karşılarken eylem planının halen tamamlanmamasından hayal kırıklığı duyuyor. Mali Eylem Görev Gücü, İran'ın kalan maddeleri yerine getirmek için reform yolunda hızla ilerlemesini bekliyor."

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'yla (CFT) uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti.

Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal kurum Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmıştı.

- Muhafazakarlar karşı çıkıyor

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oluyor. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyum öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat sonuna kadar süre vermişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:58
  1. iran
  2. Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF)

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