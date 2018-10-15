“İran’a izin vermeyeceğiz!”

Münübe Yılmaz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a Suriye'yi bir askeri üs haline getirmesine asla izin vermeyeceğini ileri sürdü. İsrail’in İran politikasında bir değişiklik yapmasının mümkün olmadığını vurgulayan Avigdor, siyonist devletin Suriye'ye karşı askeri saldırılarına devam edeceğini kaydetti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve diğer yetkililer sık sık İran'ın Suriye'de askeri üs kurmaya çalışmasını gündeme getirmiş ve bu gerekçe ile Suriye’deki pek çok noktayı hedef almıştı. İranlı yetkililer ise, İsrail’in bu iddiasına Suriye'nin resmi talebi üzerine İran’ın, bölgedeki rejim düşmanları ile mücadelede danışmanlık yardımlarında bulunduğunu iddia etmişti.