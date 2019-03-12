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İran'a gelen turist sayısı 3 milyon azaldı

12 Mart 2019 Salı 15:52
İran'a gelen turist sayısı 3 milyon azaldı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan, son 11 ayda İran'a gelen turist sayısında 3 milyon azalma olduğunu bu açığı iç turizmle kapatmaları gerektiğini belirtti.

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da turizmle ilgili düzenlenen bir konferansta konuşan Munisan, 21 Mart Nevruz Bayramı hazırlıkları ve ülkenin turizm durumuyla ilgili bilgi verdi.

Munisan, İran'a gelen yabancı turist sayısında son 11 ayda 3 milyon azalma olduğunu vurgulayarak, Nevruz Bayramı'nda iç turizmde yüksek bir hareketliliğin beklendiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Munisan, yerli turizmde güzel gelişmelerin olacağını ve iç seferlerde yüzde 20 artış öngördüklerini kaydetti.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:52
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