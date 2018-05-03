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İran'a darbe üstüne darbe!

Arap Birliği, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas'a desteğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:59
İran'a darbe üstüne darbe!

Arap Birliği sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı yazılı açıklamada, "Arap Birliği, içişlerine yönelik tehlikeli ve kabul edilemez müdahaleleri sebebiyle İran'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Fas'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verdi.

"Araplar bu konudaki kati tavrını ortaya koydu"
Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesinde İran'ın müdahaleleriyle ilgili alınan kararın Arapların bu konudaki kati tavrını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Yaşanan gelişme, Arap ülkelerinin, İran'ın istikrarsızlık ve kaos ortamı yayma hedefine karşı sessiz kalmaması gerektiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" önceki gün İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:59
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