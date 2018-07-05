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İran’a casuslukla suçlanan İsrailli bakan yargıç karşısında

İsrail'in eski enerji ve altyapı bakanlarından Gonen Segev'in ‘İran adına casusluk yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:57
İran’a casuslukla suçlanan İsrailli bakan yargıç karşısında

Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen ve basına kapalı gerçekleştirilen davada Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Dava hakkında yayın yasağı olsa da İsrail basınında yer alan iddialara göre Segev, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak "birçok raporu" İran'a sızdırdı.

Nijerya'da yaşayan Segev, Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından yakalanmış, geçen ay İsrail'e iadesinin ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak görev yapan Segev'in, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

2012 YILINDAN BERİ CASUSLUK YAPIYOR

Şin Bet'in açıklamasında 2012'den bu yana İran adına casusluk yaptığı ileri sürülen Segev'in, ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edilmişti.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:57
  1. İran
  2. İsrailli eski bakan
  3. casusuluk

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