İran’a ambargo başladı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, “ABD’nin, İran’a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları, Türkiye kabul etmeyerek gereken cevabı vermiştir. Ama Amerika zaten Türkiye’ye karşı belli yaptırımlar uyguladı. İran’ın, ABD’ye karşı hamle yapacak pek bir gücü yok” şeklinde konuştu.

AMBARGOLAR İKİ AŞAMADAN OLUŞACAK

İran ekonomisinin zor durumda olduğunun altını çizen ve ülkelerin siyasi desteğinin yeterli olmadığını söyleyen Uygur, “Amerika 8 Mayıs’da nükleer anlaşmadan çıkarken bu ambargonun gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bu ambargolar iki aşamadan oluşacak. Bir tanesi şimdi başlıyor, diğeri de 4 Kasım’da başlayacak. Bu yaptırımlar tek taraflı olarak uygulanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylı değil. Ama ABD ısrarla diğer ülkelerin de bu ambargoya uymalarını istiyor. Hatta uymayan olursa bedelini ödetiriz diye tehditlerde bulunuyor. Şu anda ABD’ye bağlı bürokrasi ekibi dünyayı dolaşarak ülkelerden İran için yaptırım kararına uymalarını istiyor. Birçok ülke İran’a siyasi olarak destek veriyor. İran bildiğiniz gibi nükleer anlaşmada üstüne düşeni yapıyor ve destek veren ülkeler ABD’nin yaptığı bu uygulamayı haksız buluyorlar.

İRAN EKONOMİK OLARAK ZOR BİR DÖNEMDE

Bu siyasi desteğin İran piyasasından çekilen şirketler için maalesef pek bir önemi yok. Şirketler her zaman kendi çıkarını ve payını düşünmek zorundadır. Bu bağlamda Rus şirketleri, Fransız şirketleri ve birçok şirket İran piyasasından çekiliyor. Şuan için İran ekonomik olarak zor bir dönemde. Siyasi olarak destek verilmesi İran için yeterli değil. Önemli olan ekonomik kalkınma. İran nükleer anlaşmayı ekonomik sorunlar nedeniyle kabul etmişti. İran’da ekonomik açıdan herhangi bir gelişme yok. Bu yaptırımlar da İran ekonomisini önemli ölçüde etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.