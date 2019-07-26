İran’a ait yük gemisi battı İran ait bir yük gemisi Azerbaycan’ın Lenkeran limanında battı.

İran ait bir yük gemisi Azerbaycan’ın Lenkeran limanında battı.

İran’a ait Şebahent adlı yük gemisi Azerbaycan’nın Lenkeran limanında kaza sonrası battı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik Genel Merkezi’ne, kıyıdan 15 mil uzaklıkta bulunan İran’a ait gemiden yerel saatle 14.15’te acil sinyal bilgisi geldiği kaydedildi. Azerbaycan, olay yerine acilen “Tufan” isimli sınır muhafız gemisi ve iki helikopter göndererek 9 kişiden oluşan mürettebatı kurtardı. Mürettebatı kurtarılan geminin yerel saatle 16.22’de battığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.