0553 313 94 23

"İran yerli üretim kapasitesine dayanarak yaptırımları yenecek"

- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri:"İran, yüksek kapasitesi sayesinde yaptırım kabul edecek bir ülke değildir. İran, yerli kapasiteye dayanarak yaptırımları yenecek"

22 Ocak 2019 Salı 19:10
"İran yerli üretim kapasitesine dayanarak yaptırımları yenecek"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarını yerli üretim kapasitesine dayanarak yeneceklerini söyledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir çelik üretim projesi açılış törenine katılan Cihangiri, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cihangiri, 2018'de dünyada ham çelik üretiminde 10. sırada, sünger demirde ise 2. sırada yer aldıklarını belirterek, bunun İran için büyük bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Ülkedeki kalkınmayı yaptırımlardan etkilenmeyecek seviyeye getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Cihangiri, "Halkın işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi soruları var. Bundan haberdarız ve aşmak için çalışmalarımız sürüyor. İran, yüksek kapasitesi sayesinde yaptırım kabul edecek bir ülke değildir. İran, yerli kapasiteye dayanarak yaptırımları yenecek." ifadelerini kullandı.

Bazı yöneticilerden kendi yanlış ve zaaflarını İran halkına mâl etmemelerini isteyen Cihangiri, "Mevcut sorunları aşabiliriz ve bu doğrultuda akıl ve mantık çerçevesinde yapılacak bir müzakerenin peşindeyiz. Ancak ne zorbalık ehliyiz ne de aşağılanmayı kabul ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangiri ayrıca ABD'de eskiden İran yaptırımlarını takip eden 2 kişi bulunurken hâlihazırda hazine ofisinde 400 personelin ambargoları takiple görevlendirildiğini ileri sürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:10
  1. ABD
  2. iran
  3. İshak Cihangiri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya açıklarında 332 düzensiz göçmen kurtarıldı
    1. Libya açıklarında 332 düzensiz göçmen..
    2. Rusya ve Japonya "barış"ta anlaşamadı
    3. Topkapı sarayı tatilde ziyaretçilerini..
    4. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama
    5. İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki
    6. Bebeğini kovada çürüten cani kadından..
    7. Genetiği değiştirilmiş bebekler..
    8. Voleybol: Efeler Ligi
    9. Göztepe'de Ghilas 3 hafta forma..
    10. Fransa İçişleri Bakanı'ndan 'polis..
    11. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    12. Xabi Alonso, vergi kaçırma..
    13. İnfaza tanık olunca teslim olup..
    14. Günün en acı haberi Uşak'tan! 2..
    15. 'Kadına şiddet' medya ile böyle..
    16. Eşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
    17. Galatasaray'ın Bolu 11'i belli oldu
    18. İsrail'den Gazze'ye tank atışı: 1 şehit
    19. Voleybol: Efeler Ligi
    20. Gürcistan'daki kızamık salgını
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe