THY- Euroleague
0553 313 94 23

İran yeni savaş gemisini Basra Körfezi'ne indirdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:53
İran yeni savaş gemisini Basra Körfezi'ne indirdi

ANKARA (AA) - İran, gelişmiş füze sistemleri ile donatılan yerli üretim savaş gemisini düzenlenen törenle Basra Körfezi'ne indirdi.

İran devlet televizyonu, "Sehend" adı verilen yerli savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen törenle suya indirildiğini duyurdu.

Bir helikopter iniş pistine sahip 96 metre uzunluğundaki savaş gemisinin denizden karaya, ve denizden havaya ateşlenebilen füzelere ve gelişmiş radarlara sahip olduğu belirtildi.

Sehend adlı geminin 5 aya kadar açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu da ifade edildi.

İran, ilk yerli savaş gemisi Cemaran'ı 2010 yılında Basra Körfezi'ndeki deniz filosuna eklemişti.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:53
  1. Basra Körfezi
  2. iran
  3. savaş gemisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı!
    1. MHP belediye başkan adayları son..
    2. DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı
    3. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    4. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya..
    5. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    6. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    7. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. Paris sokakları yine karıştı!
    10. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    11. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    12. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    13. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    14. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    15. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    16. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    17. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    18. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    19. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    20. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi