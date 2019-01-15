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"İran yeni bir uydu daha yapacak"

İran Emir Kebir Teknoloji Üniversitesi Rektörü Ahmed Mutemedi, başarısız uydu gönderme girişiminin ardından yeni bir uydu daha yapacaklarını açıkladı

15 Ocak 2019 Salı 13:34
"İran yeni bir uydu daha yapacak"

ANKARA (AA) - İran Emir Kebir Teknoloji Üniversitesi Rektörü Ahmed Mutemedi, başarısız uydu gönderme girişiminin ardından yeni bir uydu daha yapacaklarını söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Mutemedi, bu sabah Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını ancak yörüngeye oturmadığını hatırlatarak, "Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni bir uydu yapılması konusunda emir verdi." dedi

Peyam uydusunun İran Emir Kebir Teknoloji Üniversitesi'nde tasarlanıp yapıldığını vurgulayan Mutemedi, "Mevcut tecrübemizle vakit kaybetmeden daha hızlı gidebilen yeni bir uydu daha yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran-Irak savaşında (1980-1988) ABD, Avrupa Birliği ve Rusya, İran'a silah ambargosu uyguladı. Savaş döneminde İran ilk füzelerini bu dönemde aracılar vasıtasıyla yüksek fiyatla Libya'dan satın alabildi. 1985 yılında aldığı Rus yapımı Scud füzelerini Suriye ve Kuzey Kore'den alınan füzeler takip etti. O günlerde füzeler üzerinde yapılan çalışmalar İran'ın devrim sonrası uydu fırlatma çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilir. İran "Ümid" adlı ilk yerli uydusunu 2009 yılında fırlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:34
  1. Ahmad Motamedi
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  6. uzay

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