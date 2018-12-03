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İran Yemen diyalog görüşmelerinden memnun

İran, Stockholm'de gerçekleştirilen Yemen diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
İran Yemen diyalog görüşmelerinden memnun

İSTANBUL (AA) - Tahran yönetimi, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Yemen diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladı.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Stockholm kentindeki görüşmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Yemenli taraflara, ülkedeki sorunun çözümüne olumlu katkı sağlamaları, ortak bir anlaşma zemini oluşturmak için görüşmelere aktif bir şekilde katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Yemen krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması için Tahran yönetiminin uluslararası toplumla her türlü iş birliğine hazır olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
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