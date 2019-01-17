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İran yargısından ABD'de gözaltına alınan gazeteci için çağrı

İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi, ABD'de gözaltına alınan televizyon sunucusu Merziye Haşimi'nin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yaptı

17 Ocak 2019 Perşembe 19:38
İran yargısından ABD'de gözaltına alınan gazeteci için çağrı

ANKARA (AA) - İran yargısı, ABD'de gözaltına alınan devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran-ABD vatandaşı gazeteci Haşimi'nin ABD'de gözaltına alınması kınandı.

Açıklamada, Haşimi'nin gözaltına alındığı sırada FBI görevlileri tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilerek, "Press TV'nin seçkin gazetecilerinden Merziye Haşimi'nin FBI tarafından şiddet uygulanarak ve aşağılanarak gözaltına alınması keyfi tutukluluğun, işkencenin ve ifade özgürlüğü ihlalinin açık bir örneğidir." denildi.

Haşimi'nin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsan hakları savunucusu olduklarını iddia eden Avrupa ülkeleri ile özellikle Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden ABD'nin bu insanlık dışı girişimini ivedilikle açık bir şekilde kınamalarını ve Merziye Haşimi'nin serbest bırakılması için çaba göstermelerini bekliyoruz."

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Haşimi'nin "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:38
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  3. merziye haşimi
  4. Press TV

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