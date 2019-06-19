0553 313 94 23

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii:"İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak"

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

TAHRAN (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turistlerin ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamaması için İran'a girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmayacağını açıkladı.

Başkent Tahran'daki haftalık Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rebii, bugünkü toplantıda yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hazırlanan raporun ele alındığını belirtti.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a gelecek ziyaretçilerin birtakım endişeler duyabileceği ve yaptırımlara maruz kalabileceği ihtimalinden hareketle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmaması ve başka herhangi bir kaydın da yapılmaması" talimatı verdiğini aktaran Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı şekilde çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
  1. iran
  2. pasaport
  3. Yabancı turist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    1. (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    2. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen..
    3. Mahalle konağında bakım yapıldı
    4. Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem..
    5. GRAFİKLİ - BM raporu Suudi Arabistan'ı..
    6. Esenler’de Mursi için gıyabi cenaze..
    7. Spot piyasada elektrik fiyatları
    8. Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas..
    9. Tedavisi gecikince kangren olan bacağı..
    10. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019..
    11. Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne..
    12. Çocuk istismarı ile mücadele bir ekip..
    13. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda..
    14. İran yabancı turistlerin pasaportuna..
    15. Sanayiciye istihbarat birimi
    16. İzmirli siyasilerden İstanbul’da seçim..
    17. Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı
    18. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    19. Rize Valiliği’nden şiddetli yağış..
    20. GAÜN’de Mursi için gıyabında cenaze..
    21. Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz..
    22. Motosikletleri parçalayarak satan 5..
    23. GSO Haziran ayı meclis toplantısı..
    24. (Özel) Beylikdüzü’nde eski eşini..
    25. Erdemoğlu Dış Ticaret En büyük halı..
    26. ABD'den şok suçlama! "İran mayınlarına..
    27. 'Türk dedem benimle gurur duyardı'
    28. Kültür Bakanı Ersoy: “Marka şehir olan..
    29. "İlk çeyrekte gözlenen toparlanma yurt..
    30. "Girişimci Kadın Merkezi eğitimlerine..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu