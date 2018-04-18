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İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine euro kullanacak

İran, mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini ABD dolarından euroya çevirdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:15
İran yabancı para işlemlerinde dolar yerine euro kullanacak

İran'ın resmi yabancı para işlemlerinde doların yerine avroyu kullanacağı bildirildi. İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, resmi yabancı para işlemlerinde dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

Karara göre, İran hükümet kurumları mali işlemlerde ABD doları yerine euro kullanacak.Tümenin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine ilk önce dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitleyen İran Merkez Bankası, banka dışında tutulan döviz miktarını da 10 bin avro ile sınırlandırmıştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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