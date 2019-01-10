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İran ve Ukrayna arasında mahkum takası

İran'da cinayet suçlamasıyla idamla yargılanan Ukraynalı denizci Andriy Novichkov ile Ukrayna'da İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapse mahkum edilen Ali Caduel takas edildi

10 Ocak 2019 Perşembe 15:54
İran ve Ukrayna arasında mahkum takası

ANKARA (AA) - İran ve Ukrayna arasındaki mahkum takasında, cinayet suçlamasıyla idamla yargılanan Ukraynalı denizci ile İran adına casusluk yapmakla suçlanan bir İranlı ülkelerine iade edildi.

Ukrayna haber ajansı UNIAN'ın haberine göre, İran'da cinayet gerekçesiyle idamla yargılanan Ukraynalı denizci Andriy Novichkov ile Ukrayna'da İran adına casuslukla suçlanarak 11 yıl hapse mahkum edilen Ali Caduel takas edildi.

Casuslukla suçlanan İranlı vatandaşın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun talimatıyla dün ülkesine iade edildiği belirtildi.

Ukraynalı denizci Novichkov'un ise bugün Ukrayna'ya döndüğü aktarıldı.

İran vatandaşı Caduel, 2016'da Ukrayna'da sürdürdüğü doktora eğitimi sırasında Harkov Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bir arkadaşının gizli askeri radyo istihbarat teknolojilerini satmasına aracılık yapmakla suçlanmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Caduel mahkeme tarafından 11 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ukraynalı Novichkov da 2017'de ikinci kaptan olarak görev yaptığı İranlı bir geminin çalışanlarından Muhammed Behranpur'u öldürdüğü gerekçesiyle idamla yargılanıyordu.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:54
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