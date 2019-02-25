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İran ve Türkmenistan tur operatörlerinden Erzurum’a büyük ilgi

İran ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren seyahat acentaları ve basın mensuplarından oluşan heyete yönelik KUDAKA tarafından düzenlenen turizm tanıtım etkinliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
İran ve Türkmenistan tur operatörlerinden Erzurum’a büyük ilgi

İran ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren seyahat acentaları ve basın mensuplarından oluşan heyete yönelik KUDAKA tarafından düzenlenen turizm tanıtım etkinliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü.


Bölgenin ziyaretçi sayısının ve turizmden elde ettiği gelirin artırılmasına yönelik Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen etkinlik, tanıtım videosuyla başladı. Şehir merkezinde yer alan curling salonu, buz hokeyi, buz pateni salonları ve atlama kulelerini gezen konuklar, mekanik altyapısı ve cazip fiyatları ile tesislere hayran kaldıklarını belirttiler. Kent merkezindeki tarihi ve turistik mekânların tanıtımı kapsamında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulucami, Taşhan, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Erzurum evlerini gezen misafirler özellikle alışveriş imkânları ile şehrin her anlamda önemli bir turizm potansiyeli oluğunu ve gelen turistlerin sıkılmadan keyifle zaman geçirebileceklerini ifade ettiler.


Palandöken’de yapılan kayak organizasyonunun ardından Erzurum Valisi Okay Memiş,İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü, Ak Parti Erzurum İl Başkanı, THY Müdürü, alışveriş merkezleri yöneticileri, yerelde faaliyet gösteren otel müdürleri, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu ve bağlı seyahat acentaları temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile düzenlenen değerlendirme toplantısında turizm hareketliliğinin artırılması adına neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulunuldu.


Toplantının akabinde İran ve Türkmenistan’dan gelen tur operatörleri ile yerelde faaliyet gösteren tur operatörleri ve otel işletme yetkilileri arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Yapılan görüşmelerde özellikle konaklama ve eğlence alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
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