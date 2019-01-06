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İran ve Rusya'dan Hazar Denizi'nde ortak tatbikat

İran ile Rus Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi’nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceği öğrenildi.

06 Ocak 2019 Pazar 13:13
İran ve Rusya'dan Hazar Denizi'nde ortak tatbikat

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran ile Rus Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi’nde ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğini söyledi.

'Yakın zamanda gerçekleştireceğiz'

Hanzadi, Hazar Denizi'nde İran ile Rusya Deniz Kuvvetleri arasındaki iş birliğinin arttığına dikkati çekerek, "Hazar'da iyi ilişkilere sahibiz ve bölge ülkeleri de bu durumun farkında. Hazar'ın güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmakta. Yakın zamanda Rusya Deniz Kuvvetleri ile ortak arama kurtarma tatbikatı gerçekleştireceğiz" dedi.

Hazar Denizi'nde bölge ülkeleri dışında hiçbir kuvvetin bulunmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Hanzadi, Hazar'ın barış ve dostluk bölgesi olduğunu ifade etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e açıklama yapan Tuğamiral Hanzadi, Rusya ile gerçekleştirilecek ortak tatbikatın tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:13
  1. İran
  2. Rusya
  3. Hazar Denizi
  4. ortak tabikat
  5. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi
  6. Açıklama

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