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İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez:- "İran'ın denizcilik kurumlarını hedef alan ABD yaptırımları uluslararası hukukun bir başka ihlalidir" - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "ABD'nin Küba, Çin, Rusya, Suriye ve İran gibi ülkelere karşı ekonomik terörü kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. ABD, masum insanları yıldırarak gayrimeşru siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor"

06 Eylül 2019 Cuma 10:48
İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD yaptırımlarının sivilleri hedef aldığını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolünü hedef alan yaptırımlarına tepki göstererek, "İran'ın denizcilik kurumlarını hedef alan ABD yaptırımları, uluslararası hukukun başka bir ihlalidir. ABD'nin, İran petrolünün hareketlerini engellemek için uyguladığı baskıcı girişimler, kardeş İran ve Suriye halklarını etkileyerek, kırılgan bölgedeki barışı tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından Kübalı mevkidaşının açıklamasını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Küba'yı selamlıyor ve onunla aynı safta yer alıyoruz." diye yazdı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Küba, Çin, Rusya, Suriye ve İran gibi ülkelere karşı ekonomik terörü kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. ABD, masum insanları yıldırarak gayrimeşru siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor."

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için tankerin kaptanına milyonlarca dolar para teklif etmesine işaret eden Zarif, "ABD'nin haydut davranışları artık korsanlık, rüşvet ve şantajı kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdürüyor

İran'ın başta enerji olmak üzere otomotiv, havacılık, nakliye, sigorta gibi sektörlerine yaptırım uygulayan ABD yönetimi, Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikası izliyor.

ABD salı günü balistik füze faaliyetleri nedeniyle İran Uzay Araştırmaları Kurumunu ve İran'a ait bir petrol tankerini yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi, önceki gün de Suriye’ye milyonlarca dolar değerinde petrol tedarik ettiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği iddia edilen şirket ve şahısları yaptırım listesine almıştı.

Bunun yanı sıra İran'a yönelik baskılarını başka bir boyuta taşıyan ABD, İran ekonomisinde başat aktör sayılan Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler verenlere 15 milyon dolar ödül vadetmişti.

İran'ın, Avrupa'ya petrol satabilmek ya da Avrupa'dan 15 milyar dolarlık kredi alabilmek için Fransa ile son haftalarda başlattığı müzakereler de ABD'nin itirazları nedeniyle başarıya ulaşamadı.







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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:48
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. iran

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