İran ve Japonya "Basra Körfezi'ndeki gerginlik ile nükleer anlaşmayı" görüştü

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğinin İran ve Japonya için özel öneme sahip olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zarif, Japonya'nın Yokohama kentinde Japon mevkidaşı Kono Taro ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmede, Basra Körfezi'ndeki gerginlik ve nükleer anlaşmayı ele aldığı belirtildi.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Basra Körfezi başta olmak üzere ABD ile İran arasında bölgede devam eden gerginlikle ilgili endişelerini Zarif'e ileterek, "Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle endişeliyiz. Diplomatik çabalarla tansiyonu düşürmeyi umuyoruz." dedi.

Kono, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Zarif ise bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için ikili ve bölgesel istişarelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İranlı Bakan, "İran ve Japonya, enerji piyasasının güvenliği ve Basra Körfezi'nde istikrar ile güvenliğin sağlanması konusunda özel çıkarlara sahip." ifadelerini kullandı.

Zarif'in, Asya turu kapsamında gittiği Japonya'da yarın Başbakan Abe Şinzo ile görüşmesi bekleniyor.







