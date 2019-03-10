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İran ve Irak enerji alanında ortak mutabakat zaptı imzalayacak

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim: - "İranlı mevkidaşımla Suriye'nin Arap Birliğine geri dönmesi konusundaki desteğimiz ve bu konudaki çabayı da görüştük"- "İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında yarın ortak mutabakat zaptı imzalayacağız"- "İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı"- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkenin bölge ve uluslararası camiaya yeniden dönmesi konusunu detaylı şekilde ele aldık"

10 Mart 2019 Pazar 17:34
İran ve Irak enerji alanında ortak mutabakat zaptı imzalayacak

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Suriye meselesini detaylı şekilde ele alarak, yarın petrol, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde ortak mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.

Hekim, Irak'a gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Bağdat'taki bakanlık binasında bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zarif ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini belirten Hekim, "Konuk bakanla, ikili siyasi, ticari, enerji, ulaşım, enerji, sağlık ve ziraat alanında heyetlerin de yer aldığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Suriye meselesini detaylıca ele aldıklarını kaydeden Hekim, "Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönmesi konusundaki desteğimiz ve bu konudaki çabayı da görüştük." ifadesini kullandı.

Hekim, iki ülke arasında demir yolu ve kara yolu ulaşımını da görüştüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran tarafıyla petrol, doğal gaz ve elektrik alanında da yarın ortak mutabakat zaptı imzalayacağız. İranlı Bakanla, Ürdün'le yaptığımız gibi ortak sanayi bölgesini değerlendirdik. İran, hizmet vermeyen birçok Irak fabrikalarını yeniden kalkındıracak. İki ülke arasındaki vize konularını da görüştük. İran ve Irak arasındaki bankacılık ve merkez bankası konusu da görüştüğümüz konular arasındaydı."

Irak Dışişleri Bakanı Hekim, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Bağdat'a "tarihi" diye nitelendirdiği resmi ziyaret gerçekleştireceğini de bildirdi.

-"Irak ve İran bölgenin güvenliğini destekliyor"

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Irak'ın Suriye krizi konusundaki tutumundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkenin bölge ve uluslararası camiaya yeniden dönmesi konusunu detaylı şekilde ele aldık." dedi.

Irak ve İran'ın bölgenin güvenliğini desteklediğini, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediğini anlatan Zarif, Irak hükümeti ve halkının ABD'nin zalimce yaptırımlarını reddetmesi dolayısıyla teşekkür ettiklerini kaydetti.

Zarif, "Görüştüğümüz ve anlaştığımız konuların iki ülke halkının çıkarına hizmet etmesini istiyoruz. Bunların, teröre galip gelen Irak'ın yeniden imarına da yarayacağını diliyoruz. Terörle mücadelesinde Irak'ın yanında olmamızdan da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Resmi davet üzerine yarın Bağdat'ta gelecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 3 gün sürecek Irak ziyareti kapsamında Necef kentine de giderek, Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani ile de görüşmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de son olarak 14 Ocak tarihinde Irak'a gelerek 5 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmişti. Zarif'in o dönem ki ziyareti ABD Dışişleri Mike Pompeo'dan hemen sonra gelmesi dikkati çekmişti.








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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:34
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