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İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı

Tahran ve Paris, İran rejimi karşıtı muhaliflerin Paris'teki toplantısına bombalı saldırı iddialarının ardından eylülden bu yana askıya alınan karşılıklı büyükelçi atamalarını gerçekleştirdi

06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
İran ve Fransa'dan 6 ay aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı

ANKARA (AA) - İran ve Fransa'nın İran rejimi karşıtı muhaliflerin Paris'teki toplantısına bombalı saldırı iddialarının ardından yaşanan diplomatik gerginliği sona erdirme kararı alarak, 6 ay sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı aldığı belirtildi.

İran ve Fransa medyasına yansıyan bilgilere göre, iki ülke hükümetleri haziranda Paris'te düzenlenen İran rejimi karşıtı muhaliflerin toplantısına bombalı saldırı iddialarının ardından gerilen ilişkileri onarma yoluna gitti.

İki ülkenin bu kapsamda eylülden bu yana askıya alınan karşılıklı büyükelçi atamalarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Fransız hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce İslamabad Büyükelçisi olarak görev yapan Philippe Thiebaud'nun Tahran Büyükelçisi olarak atandığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin de İran'ın Paris Büyükelçisi olarak atandığını söyledi.

Kasımi, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü bakanlık sözcülüğünden ayrılacağını duyurmuştu.

İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından geçen yıl 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen etkinliğe karşı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da bulunduğu 3 İranlı, Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı. Bombalı saldırı girişiminin arkasında İran İstihbarat Bakanlığı'nın olduğunu iddia eden Fransa, olayla ilgili olduğu söylenen İranlı bir diplomatı da sınır dışı etmişti. Tahran yönetimi ise olayı, İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik "komplo" olarak nitelemişti.

Daha sonra eylülde Tahran'a büyükelçi atamasının askıya alındığını duyuran Fransa'ya karşı İran da Paris'teki büyükelçisini çekmişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:44
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