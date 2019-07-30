0553 313 94 23

İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra ortak güvenlik toplantısı

İran ve BAE arasında 2013'ten bu yana ilk kez düzenlenen Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nda Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor

30 Temmuz 2019 Salı 11:59
İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra ortak güvenlik toplantısı

ANKARA (AA) - İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi'nde iş birliği imkanlarının incelendiği Ortak Sahil Güvenlik Toplantılarına 6 yıl aradan sonra tekrar başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran-BAE deniz sınırlarındaki iş birliği imkanlarının görüşüleceği "Altıncı Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı" iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla bugün başkent Tahran'da düzenleniyor.

Toplantıda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor.

İran ve BAE Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı son olarak Temmuz 2013'te düzenlenmişti.

Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ve İran'ın Körfez'in güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı yapması dikkati çekti.

Öte yandan bölgesel meselelerde Suudi Arabistan'la birlikte İran karşısında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığına yönelik haberler medyada yer buluyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren BAE yönetimi, bu ülkedeki askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" belirtmişti.

BAE'nin Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe ettiği yorumları yapılıyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:59
  1. BAE
  2. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla diyar diyar geziyor
    1. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    2. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    3. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    4. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    5. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    6. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    7. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    8. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    9. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    10. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    11. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    12. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    13. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    14. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    15. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    16. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    17. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    18. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    19. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    20. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    21. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    22. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    23. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    24. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    25. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    26. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    27. Altın fiyatları
    28. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    29. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    30. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!