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İran Uzmanlar Meclisi'nden CFT ve FATF'a itiraz

İran Uzmanlar Meclisi, ülkenin kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Palermo Konvansiyonu, FATF ve CFT'ye bağlanmasının "stratejik bir hata olacağı" eleştirisinde bulundu

13 Mart 2019 Çarşamba 21:41
İran Uzmanlar Meclisi'nden CFT ve FATF'a itiraz

TAHRAN (AA) - İran Uzmanlar Meclisi, ülkenin, kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Palermo Konvansiyonu, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) bağlanmasının "stratejik bir hata olacağı" açıklamasında bulundu.

Uzmanlar Meclisi'nin başkent Tahran'da 2 gün süren 5'inci dönem toplantısının sonuç bildirisinde, İran'ın FATF ve CFT'ye üyeliği eleştirildi.

Açıklamada, İran'a yönelik uluslararası tehditlerin ortadan kaldırılması için pasif kalınmaması ve saygınlık ile çıkarların korunarak hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

Meclis, hükümet, yargı erki ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne (DMTK) çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran düşmanlarının komplolarına dikkat edilmelidir. İran'ın CFT, FATF ve benzeri organizasyonlara bağlanması düşmanın elindeki bahaneyi alma gayesiyle gerçekleşmiyorsa stratejik bir hatadır."

İran anayasasına göre, din adamlarından oluşan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi, Velayet-i Fakih olarak kabul edilen ülke liderini seçmek ve denetlemekle görevli.

- İran'daki FATF ve CFT çıkmazı

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Hasan Ruhani hükümeti, FATF ve CFT ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan FATF tasarısı, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından anayasaya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen DMTK'ye gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmış, tasarının FATF'a üyeliği öngören kısmının görüşülmesi ertelenmişti.

Kara para aklamanın engellenmesi ve terör finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonuyla (CFT) uyumu öngören yasa tasarısını görüşmek üzere 2 Mart'ta toplanan DMTK üyeleri, konuyla ilgili bir neticeye ulaşamamış ve nihai karar İran'ın yeni yılının başlangıcı olan mart ayının sonuna bırakılmıştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için şubat sonuna kadar süre vermişti.

FATF'tan 22 Şubat'ta yapılan açıklamada, mali reformların hayata geçirilmesi için İran'a şubat sonuna kadar tanınan sürenin hazirana kadar uzatıldığı bildirilmişti.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:41
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